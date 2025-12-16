焦點股》今國光：明年營運正向 股價漲多拉回

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭廠今國光(6209)近日在法說會中釋出正向展望，帶動股價向上，唯漲多拉回，近2日股價疲弱，今日也開低走低，一路在盤下匍匐前進，近11時20分，今國光股價下跌2.4元或3.86%、暫報59.8元，成交量逾7400張。

今國光董事長陳慶棋日前指出，今年遠紅外線鏡頭成長顯著，未來10年都會有不錯的成長，明年成長會勝過今年。因遠紅外線鏡頭的應用場域含無人機、車載等，需求有望持續擴大，帶動遠紅外線鏡頭出貨，擔綱今國光未來獲利主要來源。

不過，昨日外資賣超今國光6281張、由連2買轉賣，自營商賣超82張，三大法人合計賣超6363張；昨日當沖成交量1.9萬張、佔比55%，投資人應留意後續股價波動。

