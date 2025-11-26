焦點股》今國光：法說釋正向展望 唯股價震盪

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭廠今國光(6209)昨日在法說會中釋出正向展望，稱明年成長會勝過今年，遠紅外線鏡頭將持續向上，今日股價一度大漲逾5%，不過隨即賣壓湧現，股價回落平盤上下震盪，近11時20分，今國光股價下跌0.7元或1.19%，暫報58.2元，成交量逾1.3萬張。

今國光董事長陳慶棋昨日指出，今年遠紅外線鏡頭成長顯著，看好未來10年需求看俏，尤其無人機、車載等應用有望持續導入，帶動出貨成長，並積極切入AR(擴增實境)眼鏡商機，對未來市場需求看法正向。

不過，昨日外資賣超今國光1049張，自營商買超4張，三大法人合計賣超1044張；昨日的當沖成交量則為1.8萬張、佔比高達70%，投資人應留意後續股價波動。

