焦點股》今國光：遠紅外線鏡頭需求熱 股價向上

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭廠今國光(6209)受惠遠紅外線鏡頭需求火熱，11月營收成長不俗，明年營運也正向看待，近日股價交投熱絡，今日今國光股價在盤上震盪，最高一度漲逾7%，而後攻勢稍歇，近11時，今國光股價上漲0.9元或1.58%，暫報57.8元，成交量1.4萬張。

今國光董事長陳慶棋日前表示，今年遠紅外線鏡頭成長顯著，正向看未來十年發展，明年整體營運成長將超過今年。今國光11月營收4.08億元，年增83%、年11月累計營收32.4億元、年增48%。

昨日三大法人對今國光著墨不多，外資買超87張、自營商買超8張，三大法人合計買超95張；當沖成交量則為3275張、佔比48%，宜留意後續股價波動。

