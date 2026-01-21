焦點股》佳能：機器人商機陸續發酵 股價交投熱

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日光學族群交投熱絡，光學廠佳能(2374)近年持續耕耘機器人商機，也受惠全球數位相機需求再起，帶動營運向上，今日股價早盤由黑翻紅，一度漲近6%，近10時25分，佳能股價上漲2.2元或2.72%，來到83.2元，成交量1.6萬張。

佳能2025年營收為99.1億元，創8年來高點，近2年營運成長主要受惠全球吹復古風，日系廠商的數位相機需求大增，代工廠商受惠。佳能日前也表示，其機器手臂產品去年底到今年陸續出貨，無人機產品預計第二季量產，持續帶動今年成長，看今年營運將優於去年。

昨日外資買超佳能953張、由賣轉買，投信賣超162張，自營商買超511張，三大法人合計買超1302張；昨日當沖成交量為4806張、佔比47%，熱度明顯增溫，投資人應留意後續股價波動。

