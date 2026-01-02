焦點股》佳能：軍工股轉強 股價連帶受惠

〔記者歐宇祥／台北報導〕受中國軍演影響，近日軍工股股價強勢，光學族群中，佳能(2374)、今國光(6209)、亞光(3019)、華晶科(3059)等因都有切入無人機商機，股價交投轉熱。光學廠佳能因也切入機器人商機，今日股價最高漲逾4%，近11時30分，佳能股價上漲2.1元或2.71%，暫報79.7元，成交量逾6400張。

近年因數位相機需求轉熱，佳能等鏡頭廠商受惠，2025年前11月累計營收87.6億元、年增56%，創8年來同期新高。該公司日前指出，今(2026)年營運將會優於去年，而首季將有機器人手臂產品進入生產準備，無人機模組、配件則將在第二季開始量產，在新產品陸續推展下，今年營運將維持成長。

去年12月31日外資賣超佳能1933張、投信賣超3張、自營商賣超90張，三大法人合計賣超2026張；同日當沖成交量為2256張、佔比32%，宜留意後續股價波動。

