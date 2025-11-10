焦點股》保瑞：10月營收年減近18％ 面臨600元保衛戰

保瑞10月營收年減近18%，股價面臨600元保衛戰。圖為保瑞董事長盛保熙。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕國內CDMO(委託開發暨製造服務)指標性企業-保瑞藥業(6472)今公告10月自結合併營收為17.2億元，月減0.25%、年減17.9%，累計1~10月營收較去年增6.6%。保瑞今股價開小高盤後走低，截至9:21分，股價暫報604元、下跌18元、跌幅近3%，面臨600元保衛戰，成交量371張。

保瑞表示，公司旗下美國馬里蘭州針劑廠預期在第四季持續扮演成長領頭羊角色，憑藉在地化製造優勢與高標準無菌製程，滿足美國市場對注射劑充填的強勁需求，並成為第四季CDMO業務持續擴張的主要動能。

保瑞指出，美國市場對於針劑與無菌製劑的在地生產需求快速升溫，在政策鼓勵與供應鏈安全雙重推動下，藥廠回流美國設廠已成趨勢。保瑞馬里蘭州廠具備國際級自動化針劑充填與包裝能力，結合公司在加拿大與美國多點營運據點，形成北美製造一體化的戰略布局，能為全球藥業提供更近端、更穩定的製造服務。

保瑞今年7月甫完成加拿大廠區擴建工程，導入先進皮膚科用藥充填技術，使年產能提升至超過5000萬劑。此外，該公司亦發布美國明尼蘇達州Maple Grove廠的中期開發藍圖，預計充實逾10萬平方英尺的製造與包裝空間。

