焦點股》信驊：入列MSCI成份股 法說行情提早發動

信驊董事長林鴻明。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕股王信驊(5274)納入MSCI最新全球標準型指數成分股，預計今日盤後生效，信驊今日下午即將召開法說會，由董事長林鴻明親自開講，近來AI泡沫論不斷發酵，衝擊輝達等AI概念股，但信驊股價表現相當強勢，今日早盤一度大漲逾8%，來到6600元，守在各均線之上。

截至11:05分左右，信驊股價上漲4.36%，暫報6340元，成交量約349張。

信驊成功打入輝達AI伺服器供應鏈，旗下BMC(遠端伺服器控制晶片)出貨大增，今年累積前三季每股稅後盈餘已達72.23元，今年營收與獲利有望再創新高，由於各大CSP(雲端服務提供商)明年資本支出持續擴大，有利信驊出貨表現，今日林鴻明將對明年做出最新展望，並分析未來AI市場發展。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股開盤》台積電領軍反彈 指數漲逾300點

焦點股》創意：躋身Google供應鏈 直噴漲停

焦點股》台玻: 訂單滿檔 高階玻纖布擴產

麻吉大哥加密帳戶已被「完全清算」虧損高達6.4億元

