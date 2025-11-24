焦點股》信驊：入列MSCI成份股 法說行情提早發動
〔記者卓怡君／台北報導〕股王信驊(5274)納入MSCI最新全球標準型指數成分股，預計今日盤後生效，信驊今日下午即將召開法說會，由董事長林鴻明親自開講，近來AI泡沫論不斷發酵，衝擊輝達等AI概念股，但信驊股價表現相當強勢，今日早盤一度大漲逾8%，來到6600元，守在各均線之上。
截至11:05分左右，信驊股價上漲4.36%，暫報6340元，成交量約349張。
信驊成功打入輝達AI伺服器供應鏈，旗下BMC(遠端伺服器控制晶片)出貨大增，今年累積前三季每股稅後盈餘已達72.23元，今年營收與獲利有望再創新高，由於各大CSP(雲端服務提供商)明年資本支出持續擴大，有利信驊出貨表現，今日林鴻明將對明年做出最新展望，並分析未來AI市場發展。
