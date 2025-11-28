焦點股》信驊：史上最貴股王再創台股紀錄 直噴漲停價7315元

信驊董事長林鴻明對明年看法樂觀。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕台股史上最貴的股王信驊(5274)在AI伺服器BMC(遠端伺服器管理晶片)出貨大增下，明年營運有望再創新高，近來各家外資頻頻上修目標價，最高上看7500元，今日信驊股價急拉漲停，漲停價7315元，信驊上漲無極限，今日再創台股最高價個股的紀錄。

信驊一早曾翻黑，但買盤積極進場，接近10點時亮燈漲停，截至12:30分左右，信驊緊鎖漲停，漲停價7315元，漲停委買張數逾80張，成交量約409張，較昨日的189張大增。

信驊董事長林鴻明在日前法說會反對市場的AI泡沫說，他看好AI需求相當強勁，並上修明年首季財測，帶動各大外資紛紛上修目標價，林鴻明強調明年仍是成長強勁的一年，不論是AI伺服器或是一般型伺服器BMC出貨年增率皆有雙數位水準，對後市抱持樂觀態度。

