焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高

信驊董事長林鴻明。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊(5274)上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。

截至11:00左右，信驊股價上漲2.77%，暫報6130元，成交量約295張。

信驊搭上AI伺服器爆發，BMC(遠端伺服器控制晶片)出貨大增，今年累積前三季每股稅後盈餘已達72.23元，今年營收與獲利有望再創新高，雖然外資近期大舉提款台股，但股王受到內資青睞，股價率先大盤創高。

信驊董事長林鴻明日前表示，隨著雲端服務供應商(CSP)持續擴大資本支出，通用伺服器和AI伺服器需求持續強勁，今年將是快速成長的一年，預估未來1至2年也會是AI基礎建設的高峰期。

