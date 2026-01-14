焦點股》信驊：1張股票就要1000萬元 本土法人喊10500元

信驊董事長林鴻明。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕台股持續創高，股王信驊(5274)今日股價再創台股股王天價紀錄，本土法人看好信驊在BMC(遠端伺服器控制晶片)的王者地位再升級，將目標價從6890元上修至10500元，預估信驊今年獲利再提升，主要來自最近已切入美系CSP(雲端服務供應商)AI ASIC伺服器供應鏈，同時NVIDIA伺服器推出將為信驊獲利帶來上檔空間，預估今年每股稅後盈餘(EPS)年增55.9%可達157.46元，明年EPS更上看209.98元。

截至10:13分左右，信驊股價上漲3.62%，暫報8295元，成交量約134張，早盤股價一度來到8350元再刷天價。

法人預估，信驊今年首季營收將優於財測，可達28.8億元，主要隨著BT載板較上季顯著改善，以及客戶對BMC需求強勁，部分訂單已延伸至2027年，信驊首季營收預期將突破財測高標，該公司原預估首季營收區間為26-27億元、毛利率區間為66.5-67.5%，營收將優於財測區間上緣。此外，該公司正同步驗證供應商海外廠區的電子級玻纖布，以確保原物料長期供貨無虞，預期可進一步改善BT載板的供應。

此外，除全球AI與通用型伺服器需求維持強勁，支撐信驊2026-2027年獲利結構穩健外，信驊BMC晶片首度切入美系CSP AI ASIC伺服器供應鏈，最快將於2027年成為新的獲利增長動能，並預期在2028年貢獻更顯著的獲利。

法人預估，信驊AST2700系列晶片滲透率預估今年全年達15%，除BMC晶片需求量增長趨勢明確外，在價格方面，法人持續樂觀看待伺服器CPU世代交替將帶動BMC平均單價的提升，預計AST2700系列晶片的ASP較AST2600系列高出60-70%，AST2700的問世有助於信驊重拾先行者的市占率優勢，將驅動2026-2027年獲利強勁增長。

