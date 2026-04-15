焦點股》倍利科：營運展望樂觀 飆1710元漲停價

[Newtalk新聞] 台股今天(15日)開紅，9點半前漲逾600點，最高來到36929點。上櫃、電子與金融類股全揚升。重要電子權值股F4，約9點半前，台積電漲30元、來到2085元。鴻海漲4元、來到211.5元。廣達跌4.5元、來到318元。聯發科漲85元、來到1805元。台達電漲80元、來到1830元。 分析師張志誠表示，大盤只要不要異常爆量，則隨台幣升值趨勢，「順向操作、不猜天花板」。 以下是張志誠盤點重要個股動向： AI 伺服器供應鏈（散熱、PCB、記憶體）受惠於 4/16 台積電法說行情，法人買盤極度集中。 （2409友達）外資與自營商昨日為最大買超法人，留意衝高後若量不夠要提防隔日沖賣壓，賣壓宣洩後再能找買點。 （6789采鈺）站穩389頸線，震盪仍偏多。 （2317 鴻海）先以下降季線為第一目標。 （2454 聯發科）今日若成交量沒放大，就要休息一下。 （2408南亞科）昨日增加的融資洗盤後，守株待兔等新買點訊號。 （6147頎邦）預估回測週K多方的缺口後，才再有浮現可以的買點。※Newtalk提醒您：#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開

新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 1 則留言