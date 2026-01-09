焦點股》健亞︰強生想搶娶 股價跳空漲停

〔記者陳永吉／台北報導〕強生製藥(4747)昨日發出公告，該公司依證交法第43條之1第1項規定公告，已取得健亞(4130)持股總額963.4萬股，占該公司已發行股份總額達8.39％。市場認為健亞經營權之爭再起，帶動健亞股價今日跳空漲停，不過隨後漲停打開，截至10:03分，健亞股價暫報33.5元，上漲0.6元、漲幅1.82%，成交量近3500張。

強生昨天表示，公司增加健亞公司一定的投資比例，其主要目的在於參與健亞公司未來現金增資的機會，並看好其長期營運成長潛力。

廣告 廣告

強生指出，健亞公司於生技醫療產業領域具備發展的基礎與成長空間可期，強生透過此次的策略性投資，除了可提前參與健亞公司成長的歷程外，也保留後續雙方可以深化合作的彈性，包括雙方在產品線佈局、產能規劃以及藥證結構上皆具有高度的互補性，因此，未來不排除可以在產品開發、市場拓展、製造整合及技術交流等面向，一同尋求更多合作機會，發揮策略投資的綜效。

健亞日前董事會通過將辦理現金增資2.3萬張，每股暫定28元，原本公司派想透過現增引進白衣騎士對抗市場派，但強生持股將可依持股比例認列現增，將減少白衣騎士認購數量，且原股東也可依比例認股，只要市價拉高與28元差距，原股東將踴躍認股，將壓縮白衣騎士空間。健亞此次現增股東最後過戶日在本月15日。

根據強生去年第三季財報，該公司帳上現金及約當現金約10億元，目前投資健亞持股投入不到3億元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健亞經營權之爭再起！強生製藥來真的 大買健亞逾8％

旺宏連拉5根漲停只排第2！投信最愛是這檔電子 揮別40砍出手敲1.27萬張

華邦電、南亞科等6檔上市櫃股票1/9起列入處置

聯電是誰殺的？三大法人同步買超7.69萬張 爆巨量大翻車

