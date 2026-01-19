焦點股》元山：台灣關稅敲定 汽車供應鏈受惠

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，英國央行行長貝利(Andew Bailey)表示，民粹主義正提高因應世界經濟挑戰的難度，無助於解決成長乏力與生活水準問題。英國央行上週五發布了貝利稍早時在Bellagio Group(由央行官員與經濟專家組成)演講的文字稿。貝利在演講中為全球體系及其多邊機構辯護，並指出，溫和乏力的成長使人們更難識別國際主義的益處。貝利在講話稿中指稱，所謂民粹主義的崛起，讓整個任務變得更難。民粹主義者犯下的錯誤在於，把國內生產和財富分配與對外開放「對立」起來，而兩者事實上是「互補」的。同時，民粹主義還將問題歸咎於「外部力量」，而不是「共同的挑戰」。貝利沒有點名任何國家或個人，但他的批評似乎指向保護主義和民族主義政策，例如美國總統川普的關稅舉措，以及他對聯準會發出的威脅。同時也指向法拉奇(Nigel Farage)領導的英國改革黨，該黨目前在民調中領先。在許多發達經濟體，民粹主義者要麼已經贏得權力，要麼正在向前推進。貝利表示，民粹主義者還透過讓機構顯得「遙遠、反應遲鈍、並為強大且不可控的利益服務」，來鼓勵人們對機構產生不信任。他表示，支持全球體系的人需要「反擊」，而且「要

