焦點股》元山：法說會釋AI利多 漲停鎖死

〔記者方韋傑／台北報導〕散熱廠元山(6275)昨日在法說會當中，看好公司未來五年將以液冷散熱與AI伺服器模組為主要成長動能，相關營收比重目標由今年的30%提升至45%。激勵今日盤中股價亮起紅燈，截至上午11時45分暫報漲停價51.2元，成交量3281張，漲停委買張數超過3900張。

AI伺服器與高效能運算(HPC)需求快速推升散熱技術升級，元山對於2026年總體展望偏向樂觀，但面對美中政策變化，仍需審慎應對。受惠AI伺服器與資料中心散熱需求攀升，公司已獲客戶預付訂金，並提前備妥關鍵IC，以確保高階產品供應。2025年1至10月營收已接近歷史新高，今年汽車電子占比約45%、高階運算系統占比30%，公司預期明年起HPC相關比重將顯著提升。

在產品佈局上，元山將持續加大投資高階液冷與伺服器散熱模組，第三代液冷散熱系統已佈局120kW、150kW、250kW到300kW等級，並鎖定高階伺服器、邊緣運算與中階運算等客群。公司也投入風扇預測維護技術，可提前預警裂縫或異常，提升資料中心維運效率，也同步深入開發均熱板(VC)風扇、NVLink與新一代電源相關散熱模組。

