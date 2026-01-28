焦點股》元晶：政策推動屋頂光電 衝高震盪

〔記者張慧雯／台北報導〕受到行政院昨日宣布，今年8月起建築面積1000平方公尺以上的新建築，將強制增設屋頂型太陽光電，帶動今日元晶(6443)股價開盤即放量上衝，最高來到44.5元、漲幅近7%，截至9:12分為止，股價上漲0.9元、暫報42.55元，成交量近4萬張。

法人估計，此項政策光是公部門未來可建置光電的總量超過1GW(10億瓦)，業者更認為，這意味政府全力推動增設屋頂型太陽能光電，看好國內太陽能模組廠包括元晶、聯合再生(3576)、茂迪(6244)等直接受惠，其中，元晶受到低軌衛星概念與政策支持綠能雙概念，今日股價開高，不過連續一個多月大漲，開高後賣壓沉重。

觀察三大法人動態可發現，昨日外資賣超元晶2450張、自營商賣超389張，合計賣超2839張，主力也同步賣超1356張；法人分析，元晶股價自去年底27.9元來到超過42元以上，今年以來漲幅超過五成，投資人高檔進場仍須謹慎為宜。

