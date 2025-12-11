焦點股》元晶：馬斯克利多只撐兩天？爆量翻黑

〔記者張慧雯／台北報導〕受馬斯克部署太空算利消息影響，太陽能模組廠元晶(6443)沾光，從13.65元一路拉到今日盤中最高17.45元，隨即爆量下跌，截至11:03分為止，股價下0.4元、暫報16.1元，成交量超過6.2萬張。

先前馬斯克表示，將以太空中源源不絕的太陽能供電，布署AI運算衛星，而元晶是SpaceX的供應鏈之一，吸引市場資金進駐，不過，隨即有人質疑此題材市場多次炒作，結果屢屢害散戶套牢，再加上元晶前三季營收14.52億元、年減逾六成，每股虧損1.9元，基本面仍未明顯好轉。

廣告 廣告

觀察三大法人動態，昨日外資賣超321張、自營商賣超240張，主力買超高達5350張，光是凱基城中就買進1.1萬張；法人指出，雖然「城中哥」昨日大買，但籌碼太過集中，追高風險不小，投資人想搭順風車仍須多小心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

77萬存股族嗨！這檔金融外資連7買 敲近4萬張最搶手

台股盤中》台積電秒填息變貼息 指數創高跳水跌逾200點

台股收盤》台積電、台光電、聯發科3王聯手 指數收28400點新高

投信買超前10大出爐！這檔金融一出手就掃5445張霸榜

