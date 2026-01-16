焦點股》 兆赫︰漲多拉回 上下震幅逾8％

〔記者王憶紅／台北報導〕股價連續大漲多日的網通廠兆赫(2485)，今日開盤股價持續開高，一度攻上38.4元，後在獲利了結賣單出籠下，殺到平盤以下，一度殺到35.25元，上下震幅逾8.62%。截至10:30分，股價暫報35.8元，跌幅2.05%，成交張數逾9.22萬張。

兆赫股價在短幅漲大下，公告自結2025年12月財務數字。因客戶端產品驗證通過，正式進入量產與備貨階段，帶動出貨量顯著提升，2025年12月營收3.28億元，年增1.29倍，稅後盈餘0.39億元，年增1.52倍，每股稅後盈餘0.12元。

兆赫轉型跨向有線電視寬頻骨幹網路的1.8GHz放大器等產品，已經打入美國有線電視多系統營運商(MSO)，其中1.8GHz相關產品自2025年第四季開始放量，帶動營收季增逾5成。兆赫目前訂單能見度約三個月，今年營運拚虧轉盈。

