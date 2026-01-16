焦點股》先進光：中長期營運正向 再攻漲停

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日光學族群火熱，筆電鏡頭大廠先進光(3362)因去年營收創新高，加上關稅的不確定因素消退，今日先進光股價開平走高，直奔漲停110元、上漲10元，近10時50分，成交量逾1800張，漲停委買張數約1200張。

先進光董事長高維亞日前指出，因記憶體漲價，NB客戶訂單縮手，全年筆電出貨量恐會年減3成，元件供應商也有砍價壓力，不過AI筆電、高階筆電的人臉辨識等功能持續強化，筆電鏡頭的使用顆數有望提升，支撐營運。

廣告 廣告

高維亞也說，先進光含指紋辨識、車用、IC設計三大方向的多角化佈局持續推進，正向看中長期營運。昨日外資賣超先進光105張、為連3賣；同日當沖成交量為191張、佔比33%，宜留意後續股價波動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股收盤》關稅攪局台積電跳水 指數收跌131點

5金融淪投信提款機！台新新光金不是最慘 大苦主是它

3萬1到了！台積電衝1735元、指數登31339點 雙雙再創新猷

外資賣超前10大出爐！台積電再砍逾萬張 最大苦主6天倒貨近35萬張

