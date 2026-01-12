焦點股》先進光：2025年營收創新高 強攻漲停
〔記者歐宇祥／台北報導〕筆電鏡頭大廠先進光(3362)近日公告2025年全年營收創新高，儘管今年全球筆電市況壓抑，不過先進光持續耕耘指紋辨識等多角化佈局，今日股價開高走高，早盤直奔漲停103元、上漲9元，近11時，成交量逾1800張，漲停委買張數約450張。
先進光2025年12月營收為3.71億元，月增10%、年增4%，全年營收為43.2億元、年增0.9%，創新高紀錄。展望今年，董事長高維亞日前指出，受記憶體漲價影響，今年筆電出貨恐將年減3成，供應鏈也有砍價壓力，不過持續推進指紋辨識、車用、IC設計佈局，看好中長期營運。
近日三大法人對先進光著墨不多，上週5個營業日外資合計買超80張、自營商賣超3張，三大法人合計買超77張；上週五(9日)當沖成交量166張、佔比26%，宜留意後續股價波動。
更多自由時報報導
台股開盤》台積電領軍電子股衝刺 指數漲近400點登30681點新天價
焦點股》可寧衛：土方清運新制上路 連日漲停
焦點股》力成：封測廠接單熱 卻面臨缺工窘境
史上最長護盤！國安基金今召開例會 退場與否取決於兩件事
其他人也在看
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 15
爆料台積電「加碼千億美元」內幕！美商務部長：違反DEI條款
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在最新訪談中又提到台積電，甚至爆料台積電去年3月加碼投資美國1千億美元，是因為違反DEI條款，依規定台積電必須聘請盲人、跨性別及女性工程師，但台積電的員工幾乎都是男性，美國政府因此提出條件，加碼投資可以一筆勾銷DEI違規。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 11
台積電2026成長年不是口號 法人搶先卡位這幾檔！
1月半導體股利多一波波，除日前CES展上，科技巨頭們宣布物理AI、代理AI世代到來，AI成長火力持續發燙外，下周台積電新年度首場法說登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，持續激勵1月以來半導體股及ETF股價表現搶眼，加上1月即將除息的半導體ETF，包括新光00904、00927雙雙祭出高預估配息金額吸睛。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 1
新ETF開始募集 非投資等級債再受關注 元月ETF除息季登場 CPI、零售銷售數據登場 台灣投資人聚焦Fed降息線索｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在新ETF開始募集，非投資等級債再受關注；元月ETF除息季登場，投資人如何卡位除息與長線成長？以及CPI、零售銷售數據登場，台灣投資人聚焦Fed降息線索。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 2
訂單一路看到2026下半年！淡季照樣旺「這家PCB大廠」全年營收創新高 記憶體、伺服器撐盤
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導PCB全製程廠健鼎（3044）受惠高階應用需求穩健成長，2025年營運表現亮眼，全年合併營收達733.99億元，年成長11.54%，創下歷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
一圖看》記憶體大缺貨！大廠毛利率飆破60% 超車台積電
[Newtalk新聞] 記憶體市場正面臨嚴重的「地獄級」缺貨危機，隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，對高階記憶體的需求大幅增加，推動市場價格飆升，供應鏈緊張情況日益嚴重。三星、SK海力士等主要記憶體廠商的產品價格，預計在2026年將出現大幅度的漲幅，供需失衡問題引發產業高度關注。 分析師葉俊敏指出，此波缺貨現象恐將持續至2027年底。以下是分析師解析產業現象完整內容： 首先，市場供需失衡是此次缺貨的關鍵。AI模型對高階記憶體的依賴日益增加，尤其是在雲端服務商加大資本支出下，預計2026年需求將年增45%。價格方面，2026年DRAM價格將有84%的年增幅，顯示市場價格飆升壓力非常大。 此外，整體庫存極低，成品庫存僅約4至5週，供應鏈幾無緩衝空間。供給端方面，原廠產能高度集中於高頻寬記憶體（HBM），非HBM DRAM產能受限，進一步加劇記憶體短缺。 面對嚴峻的缺貨與價格壓力，記憶體廠商已調整策略，以「60%毛利率」作為定價底線，三大廠商將以高毛利率維持利潤，形成新常態，高於台積電。 綜合來看，此次記憶體「地獄級」缺貨是多重因素疊加結果，需求驅動與供給限制共同推升價格與缺貨。市場預計此新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 1
代工大廠賺翻了？鴻海營收衝破8兆、廣達翻倍成長 「電子五哥」2025年戰績震撼開箱一次看
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導代工大廠2025年成績單全面出爐，電子五哥在AI伺服器強力助攻下，營收版圖出現明顯洗牌。隨著12月營收全數揭曉，市場發現，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台新新光金樂翻！投信本周最大金主砸9億力挺 「這檔記憶體」營收創3年新高獲敲入3.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數周五收在30288.96點，周線上漲939.15點、漲幅3.20%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本周共賣超215.65億元。觀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
美元更強了！專家看新台幣 這原因重貶不易
[NOWnews今日新聞]美元指數走高突破99大關，加上台積電發放股息，熱錢續匯出，新台幣貶壓增加，一度貶破31.6元，下探31.668元，周五9日終場收在31.595元，續創逾8個月收盤新低價，而累...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 發表留言
外資看好光通訊 點名2台廠給予買進評等
[NOWnews今日新聞]美系外資於最新「光通訊產業」報告中出具，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計800G及以上光收發器出貨量於2026 至2028年間...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 發表留言
17檔三多護體 法人愛
台股9日走勢上沖下洗，指數震盪壓力大。投資專家認為，短線拉回時可關注新的投資機會，留意2025年12月營收繳出雙增佳績，且三大法人今年以來積極買超，KD指標並未過熱的「三多護體股」，包括華新、國巨*等17檔個股，後市表現機會大。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股元月行情上漲率高 法人看好這些類股
[NOWnews今日新聞]台股9日周五震盪走低，面對短線漲幅獲利調節壓力湧現，盤中一度跌幅擴大，隨後曾翻紅拉回，最後多空拉鋸，壓低下跌71.59點，終場在30288.96點，守住5日均線，成交值為70...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
外資上週爆買高股息ETF！「這檔」狂掃破24萬張 00878獲逾14萬張進貨
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上週（01/05～01/09）加權指數上漲939.15點，收在30288.96點，漲幅3.2%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資上週共賣超434...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
13檔ETF發股利 台股添活水
1月台股ETF股利發放本周進入高峰期，總計有13檔發放預估逾157.98億元股利，共有301.5萬位受益人領息入帳，預期也將為台股帶來短線資金活水。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 1
需求只會更多！「記憶體廠」11月EPS爆漲628% 惟連5漲28%被注意一度跌停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著記憶體供需缺口持續擴大，相關族群營運大幅成長，股價也因而水漲船高，如創見（2451）昨（9）日就公布去年11月EPS年增6...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股強勢衝高後急剎？ 專家：了結賣壓正常「這」才是買點
因7日爆出史上成交最大量8,817億元，推升上周成交量達3.9兆元，寫下歷史單周新高。法人看好量先價行的元月行情，有望一路領先到農曆年前。不過投顧機構表示，台股短線攻勢暫歇，新資金必須在3萬點以上建立部位，應找有基本面而不是追價。身為亞洲科技重鎮的韓國與台灣，股市...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
馬年12生肖財運排行榜！屬牛錢都不知道跑哪去，「這生肖」升職加薪正財來不停
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 3 天前 ・ 1
記憶體漲太猛！助攻「這檔」12月營收暴增2.4倍創新高 卻遭列注意股一度跌停
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導記憶體類股近期走勢強勁，股價波動同步加劇，也帶動模組廠陸續公告財務資訊。創見資訊（2451）因股價於集中交易市場達公布...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國安基金下周一召開例會 台股3萬點繼續護盤？ 2大投顧董座看法出爐
國安基金例行委員會將於下周一（12日）召開，屆時除將公布第四季財報、說明護盤狀況外，也將針對是否啟動退場機制進行討論。第一金投顧董事長黃詣庭認為，在國際不確定性趨緩、台股與產業基本面維持強勢下，已具備退場條件；群益投顧董事長蔡明彥則指出，台美關稅談判尚未定案，關鍵變數仍在，續留場內護盤機率高。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 13