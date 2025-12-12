焦點股》光洋科：法說會說法正向 股價交投熱

光洋科上漲。圖為董事長黄啓峰。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕貴金屬與靶材廠光洋科(1785)董事長黄啓峰昨日於法說會中稱，AI需求不墜、客戶訂單也暢旺，光洋科儲存硬碟靶材、半導體靶材業務將持續受惠，今日光洋科股價雖然一度震盪翻黑，但隨即買盤湧入翻紅，一度漲逾4%、高低震盪近6%，近10時30分，光洋科股價上漲2.2元或3.46%，暫報65.7元，成交量1.9萬張。

黄啓峰昨日指出，AI與資料中心建置帶動靶材需求提升，目前佔靶材營收最高的儲存硬碟、電子半導體前景都正向看待，有望維持長線成長，至於前端半導體靶材的營收比重明年則將達20%；貴金屬回收的需求也見提升。

昨日外資買超光洋科459張、投信賣超3張、自營商買超272張，三大法人合計買超728張；昨日當沖成交量7197張、佔比42%，宜留意後續股價波動。

