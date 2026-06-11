焦點股》光洋科：5月營收亮麗 股價逆勢勁揚

有一種愛，不是轟轟烈烈的告白，而是藏在日常縫隙裡的溫柔。他們或許笨嘴拙舌，不會說動聽的情話，卻會用行動默默把妳放在心尖上。以下三個星座，正是這種行動派深情的代表。

姊妹淘 ・ 3 小時前 ・ 發表留言