焦點股》光聖：投信年底作帳？股價創波段高

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠光聖(6442) 今日股價開高走高，盤中最高上攻到1398元，創波段高，截至11:13分，股價暫報1390元，上漲115元，漲幅8.98%，成交量3515張。

外資昨日賣超1張，投信買超32張，總計三大法人買超37張。總計近5日，外資連5賣，賣超1171張，投信連5買，買超532張。

光聖日前舉行員工家庭日，總經理張英華在活動時致詞表示，今年再同仁藉高端的技術與品質效率服務客戶，獲得大廠客戶的肯定信賴，也在各項產品線領域轉型調整，為確保企業保有優勢的競爭力，產品轉型及企業內部升級已是首要任務，未來集團仍將加速產品、技術、人力 、節能減碳及AI化轉型，持續深化產業布局，透過企業整併或策略合作，迎接更高的挑戰。

光聖11月獲利倍增，單月營收8.1億元，年增46%，稅後盈餘2.27億元，年增177%，每股稅後盈餘(EPS)2.96元，單月EPS超過第2季的2.6元，而累計前三季EPS為13.87元。

市場法人指出，光聖受惠美系數據中心大廠標案訂單持續挹注營收，且公司積極爭取此客戶在東南亞其他地區資料中心標案，且考量CPO為未來資料傳輸趨勢，且光聖為少數具備高芯數光纖跳接線研發能力的光被動元件製造商，看好明年成長力道。

