焦點股》全宇昕：瀚荃百元價收購 漲停鎖死

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠瀚荃(8103)上週五決議以每股104元，公開收購分離式元件設計商全宇昕科技股份有限公司(6651)已發行股份總數(3460萬1541股)的15%。導致全宇昕今日股價大漲，截至上午9時52分暫報漲停價94.3元，成交量156張，超過2.8萬張漲停價委買單尚未成交。

瀚荃觀察，全宇昕為台灣上櫃公司，專注於功率半導體元件的研發、設計及銷售，為無晶圓廠(Fabless)商模的分離式元件設計專業供應商，擁有分離式半導體元件IC的重要關鍵前瞻技術，並具備功率元件製程的特殊設計能力與新產品研發實力，充分運用全球半導體產業專業分工優勢，並掌握市場變化，於相關領域具備前端廠商地位。

瀚荃認為，全宇昕近年來營運績效良好，獲利能力、現金股利表現穩定，財務結構亦相當健全。因此，公司基於財務性投資考量，透過本次公開收購、增加可認列合理投資收益，有助於提升整個集團的資產報酬率與股東權益報酬率。本次公開收購期間自2026年2月3日起至年3月10日止，最低收購數量為173.1萬股，等同於全宇昕公司已發行股份總數5%。

