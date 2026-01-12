焦點股》全新：外資報告加持 開盤大漲

〔記者張慧雯／台北報導〕受到外資報告於「光通訊產業」中點名全新(2455)之故，砷化鎵族群全新今日股價開高走高、一度直奔漲停162元，截至9:34分為止，股價上漲12.5元、暫報160元，成交量逾萬張。

外資報告指出，目前看好全球需求，預計800G級以上規格的光收發器出貨量在今年至後年間，將以34%的年複合成長率增長，最終達到9400萬顆，進一步推動矽光子的滲透率。

不過，觀察外資呈現連六賣全新、累計達6517張，投信呈現連三日買超達2065張，自營商連兩日小賣346張，主力也呈現賣超2265張，但港商麥格理、凱基台北都呈現買超，投資人可多留意外資動向。

