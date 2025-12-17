焦點股》六方科：水冷快接頭出貨 股價反彈

〔記者楊雅民／台北報導〕精密金屬零件廠六方科-KY(4569)AI伺服器用的水冷快接頭已小量出貨，明年營運可望維持雙位數成長，今天股價強漲逾6%，截至9:47分股價暫報157元，漲幅6.44%，成交量64張。

六方科前11月合併營收達16.81億元，年增25.22%，六方科-KY水冷快接頭與歐洲等快接頭大廠合作，目前已經小量出貨，明年營收貢獻有機會明顯增加，2026年水冷快接頭預期將佔工業應用營收比重1成。

六方科前3季車用營收比重已降至56%，較去年同期的62%減少；半導體、光通訊、硬碟相關、水冷快接頭等工業應用前3季營收比重約27.5%，較去年同期的26.6%提升；3C電子前3季營收比重約7.4%，主要來自手機熱管貢獻。

六方科預期，明年在汽車、工業、3C電子、醫療應用都增長下，全年營收可續維持雙位數成長。

