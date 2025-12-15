焦點股》共信-KY：肺癌新藥 搶進新加坡市場
〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司共信-KY(6617)昨(14)日代子公司共信醫藥科技公告，旗下核心產品治療肺癌新藥PTS302(甲苯磺酉先胺注射液)，與馬來西亞F公司於既有的授權合作基礎上，進一步簽署新增新加坡地區之授權及經銷合約，擴大PTS302於東南亞市場之策略布局。
共信-KY指出，PTS302於上週已順利通過中國《商業健康保險創新藥品目錄》，在亞洲主要醫療市場的准入進程再傳進展。
共信-KY總經理林懋元表示，《商業健康保險創新藥品目錄》是針對暫時尚未納入基本醫保之創新藥品，提供以商業保險先行支付的過渡機制，不僅可及早回應臨床治療需求，亦可透過實際用藥情形累積真實世界數據，作為後續銜接基本醫保准入的重要依據。
林懋元進一步指出，PTS302憑藉其創新程度高、臨床價值明確，且對患者具顯著治療效益等優勢，在優先納入創新藥商保目錄後，亦可作為未來進入基本醫保目錄前之試點藥物，對於PTS302在中國市場的長期商業化推展具有關鍵意義。
共信-KY表示，隨著新加坡授權布局與中國《商業健康保險創新藥品目錄》進展同步推進，PTS302將持續強化其在亞洲市場的布局深度，為公司未來營運與業務發展注入成長動能。
