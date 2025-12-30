焦點股》凱崴：最強鑽針股 7天飆漲61％

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB鑽針廠凱崴(5498)高階鑽針訂單滿載，該公司積極進行擴產以因應客戶強勁需求，本月中旬以來股價強勢噴出，短短7個交易日波段漲幅高達61%，該公司自結11月單月每股稅後盈餘0.04元，賺贏第三季，今日大盤拉回，凱崴繼昨日漲停後，早盤股價持續強攻，一度大漲近6%，最高來到54.1元，再創24年半以來新高。

截至10:03分左右，凱崴股價上漲4.89%，暫報53.6元，成交量逾7.24萬張，已超越昨日全天成交量4.66萬張。

廣告 廣告

由於AI伺服器PCB層數變多且面積增加，對於鑽針的需求大增，凱崴訂單湧進，供不應求，第三季轉虧為盈，單季每股稅後盈餘0.01元，凱崴配合客戶在泰國設立新廠，目前凱崴鑽針月產能約1500萬支，隨著新產能加入，明年第一季鑽針月產能可達2000萬支，有助明年營運與獲利明顯成長。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股創新高46萬存股族淪投信炮灰！這檔金融連21砍霸榜

投信狂買4金融！台新新光金買超王寶座讓位 這檔以1.56萬張奪冠

焦點股》晟銘電：GB300機櫃持續出貨 營運正向

焦點股》富喬：中國建滔本月二度漲價 挑戰百元大關

