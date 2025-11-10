焦點股》創意：外傳接下Google大單 狂噴亮燈漲停
〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC(特殊應用晶片)暨矽智財廠創意(3443)傳出拿下Google最新CPU大單，明年營收與獲利有望大進補，創意10月合併營收年增150.6%，創下歷史新高，股價轉強，投信連6個交易日買進創意，今日早盤創意股價強漲，一早衝上漲停，創23個月以來波段新高。
截至9:32分左右，創意亮燈漲停，漲停價1890元，股價成交量逾4065張。
創意在大型CSP(雲端服務商)客戶專案出貨帶動下，營收開始跳增，10月合併營收37.16億元，月增2.85%、年增150.6%，創下歷史新高，累計今年前10月營收254.57億元，年增24.15%。
創意今年拿下多家大型CSP客戶，第四季營收逐漸發酵，近來再傳出創意有望再拿下Google大單，在大型CSP專案帶動下，法人看好創意明年營收成長動能強勁。
