焦點股》創意：CSP大客戶放量出貨 股價大噴出
〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC(特殊應用晶片)暨矽智財廠創意(3443)在大型CSP(雲端服務商)客戶專案出貨帶動下，營收開始跳增，10月合併營收37.16億元，月增2.85%、年增150.6%，創下歷史新高，累計今年前10月營收254.57億元，年增24.15%，法人看好創意第四季NRE(委託設計)與量產業務有望同步成長，明年營收成長動能強勁，創意早盤股價帶量噴出，一度大漲逾8%，再創波段新高。
截至9:31分左右，創意股價帶量大漲7.48%，暫報1725元，成交量逾3420張。
創意已拿下多家北美大型CSP專案，預計年底發酵，將帶動明年業績明顯成長，該公司強調未來NRE將是重點方向之一，希望提升NRE的接單量與實現率，可進一步拉升公司整體毛利率表現。
