焦點股》創意：Google訂單再加碼 外資喊3288元

創意總經理戴尚義。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕矽智財暨ASIC(客製化晶片)廠創意(3443)今年營運有望創高，美系外資出具最新報告看好創意表現，美系外資指出，Arm架構CPU在推論運算與整體伺服器市場的需求持續強於預期，其中包含Google自研CPU專案，最新預估指出，Google CPU出貨量將於今年成長至150萬顆(先前預估為80萬顆)，可望為創意帶來約12億美元營收，佔今年營收比重逾50%，將創意目標價從2288元上修至3288元。

截至9:25分左右，創意股價大漲5.83%，暫報2725元，早盤一度來到2790元，再創歷史新高，成交量約2173張。

美系外資指出，Arm架構CPU的成長動能亦延伸至微軟(Microsoft)，創意協助微軟雲端專用的Arm架構CPU「Cobalt 200」設計，根據最新產業調查顯示，Cobalt CPU自2027年起出貨量可望超過100萬顆，並持續放量，預估將於2027–2028年為創意帶來約5至6億美元的營收貢獻。

此外，美中車用市場成為2027年關鍵成長引擎，其中Tesla AI5晶片預計於今年底開始貢獻營收。根據產業調查，第三季將啟動投片(wafer-in)，第四季完成出片(wafer-out)，主要營收貢獻將落在2027年以後，預估2027年與2028年營收分別達8億美元與12億美元，至於下一世代Tesla晶片，專案規模可能進一步擴大，創意可望參與其中，另外，一家中國ADAS晶片訂單最快可於今年開始貢獻營收。

