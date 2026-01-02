焦點股》加百裕：BBU今明年加速 股價走高

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組廠商加百裕(3323)近日指出，將持續拓展儲能、無人機等產品線，今(2026)年營運較去年樂觀，帶動股價向上，今日股價也跳空開高，早盤最高漲逾6%，近11時30分，加百裕股價上漲1.3元或3.24%，暫報41.4元，成交量3600張。

加百裕近日於法說會中指出，因持續拓展儲能、電動載具、無人機等新產品線，今年非3C產品營收比重將壓低到50%上下，而BBU產品則持續耕耘，明(2027)年營收比重上看30至35%，帶動毛利率提升。此外，歐美無人機大廠訂單也將在今明年出貨。

不過，去年12月31日外資賣超加百裕352張、已連4賣，自營商賣超15張，三大法人合計賣超367張；同日當沖成交量為710張、佔比31%，近日當沖熱度提升，宜留意後續股價波動。

