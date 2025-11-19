焦點股》千如：Q3賺贏去年整年 直奔漲停

〔記者張慧雯／台北報導〕台股盤整、被動元件族群續揚，今日開盤再度由千如(3236)、金山電(8042)、光頡(3624)領頭攻上漲停，其中，千如第三季財報每股稅後盈餘(EPS)0.31元，不僅單季呈現虧轉盈，同時，單季即賺贏去年一整年(去年EPS0.04元)，不到九點半股價直奔漲停28.25元，目前成交量近1.5萬張，截至9:56分為止，漲停委買張數超過6300張。。

千如以生產各類電感、線圈、變壓器等產品為主，未來積極轉型開發一體成型功率電感、車用電子被動元件等高階產品，法人分析，從基本面來看，第三季獲利明顯好轉，再加上股價位階仍低，搭配近期被動元件漲價題材，吸引市場資金進駐。

廣告 廣告

不過，觀察三大法人動態可發現，外資連續兩日賣超近300張，主力昨小幅買超34張，法人認為，外資持續賣超，但市場持續作多，後續再漲股價恐震盪加劇，進場的投資人宜多留意主力動向。

【看原文連結】

更多自由時報報導

狂！鴻勁公開申購首日吸引7.3萬筆申購單 凍結市場資金千億元破紀錄

台股收盤》台積電、世芯高價股領軍大翻車 指數重挫收跌691點

外資大賣狂掃力積電！反手買超5.64萬張最搶手 旺宏緊跟在後

華邦電韭菜屍橫遍野！三大法人喊殺倒貨11.37萬張 股價狂瀉

