焦點股》南亞科：單月轉獲利逾20億元 股價強彈
〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠DRAM缺貨漲價，DRAM廠南亞科(2408)10月獲利大爆發，每股稅後盈餘(EPS)0.66元，單月EPS超越第3季的0.5元，第4季可望繳出顯著獲利佳績，明年營運也看好，激勵今股價強彈，截至9點37分，股價來到157.5元，上漲8元、漲幅5.35%，成交量8.87萬張，排名台股成交量第3名。
南亞科昨公告10月營收79.08億元，年增262.37%；稅前淨利25.02億元，年增781.74%；歸屬母公司業主淨利20.39億元，年增1006.38%；每股稅後盈餘0.66元，單月EPS超越第三季的0.5元。
