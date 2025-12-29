焦點股》南亞科：極少數機台正復原中 多數生產設備恢復正常運作

〔記者洪友芳／新竹報導〕1227地震，半導體供應鏈傳出位於桃園的國際記憶體大廠石英爐管破損不少，位於新北市的DRAM廠南亞科(2408)今針對1227地震，指出公司已即時完成全面安全檢查，全體員工及廠內合作廠商均平安，公司營運維持正常，除極少數機台正復原中，其餘生產設備皆已恢復正常運作。這次地震對公司營運及財務狀況無重大影響

南亞科今股價開高走低，以189.5元開出，盤中最高191元、上漲2元，截至11點26分，股價暫報187元，下跌2元，成交量4.34萬張。隨著DRAM價格上漲，南亞科11月營收101.69 億元，破百億元大關，並創歷史新高，月增28.59%、年增364.89%，累計前11月營收 545.69 億元，年增 70.92%，法人預期南亞科第四季營收與獲利將同步較上季攀升。

