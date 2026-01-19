焦點股》南亞科、華邦電等記憶體廠不畏關禁閉 紛衝漲停

南亞科、華邦電等記憶體廠不畏關禁閉，紛衝漲停。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電前董事長劉德音日上周大手筆斥資2.46億加碼買美光股票，顯示看好記憶體前景，激勵美光上周五股價大漲，美光又於上周六與晶圓代工廠力積電(6770)簽署獨家合作意向書(LOI)，將以18億美元現金買力積電銅鑼12吋廠，用現金交易可見產能需求急迫性；記憶體熱況，使得南亞科(2408)、旺宏(2337)、力積電(6770)、華邦電(2344)不畏被關禁閉的處置期，早盤檔檔攻上漲停。

南亞科今將召開法說會，第四季獲利預期可觀，今盤中飆達275元新天價，上漲25元，截至9點45分，成交量4500張以上；旺宏漲停達73.7元，上漲6.7元，創近25年新高，成交量超過2萬張；華邦電盤中也亮燈漲停達117元新高價，上漲10.5元，華邦電將在高雄廠擴增正缺貨的DDR4，被市場視為利多；記憶體模組廠廣穎(4973)、宜鼎(5289)、品安(8088)、記憶體封測廠華東(8110)、 福懋科(8131)也飆漲停並紛創新高。

不過法人提醒，多數DRAM股目前處於處置股票期間，籌碼相對穩定，但本週起將陸續解禁，從處置股票出關，籌碼恐趨凌亂，屆時宜多留意。

