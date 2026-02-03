焦點股》南亞科、華邦電翻黑陷跌停 振幅逾16％

南亞科今股價開高走低，盤中並陷入跌停。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股全面收紅，記憶體大廠美光股價復活，收盤漲幅5.5%，激勵台股記憶體族群今也由黑翻紅，旺宏(2337)早盤一度漲停，華邦電(2344)、力積電(6770)、南亞科(2408)、威剛(3260)、十銓(4967)等紛強漲，不過，市場傳出中國長江存儲擴產擬積極提早擴產，儘管短期仍難以紓解缺貨壓力，但仍衝擊南亞科、華邦電等股價盤中再度由紅翻黑，並一度陷入跌停，振幅超過16%。

美股四大指數2日反彈，道瓊指數上漲515.19點；標普500指數上漲37.41點；那斯達克指數上漲130.29點；費半指數上漲136.02點。記憶體指標股美光收437.8元，上漲22.92元、漲幅5.52%。

研調機構TrendForce昨指出，2026年第一季AI與資料中心需求持續加劇全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有增無減，因此，全面上修第一季DRAM、NAND Flash各產品價格季成長幅度，預估整體傳統DRAM合約價將從一月初公布的季增55-60%，上修為上漲90-95%，NAND Flash合約價則從季增33-38%上調至55-60%，並且不排除仍有進一步上修空間。

不過，市場傳出，中國長江存儲內部提早進行DRAM研發製程，武漢三期將以DRAM與NAND各約一半的比重進行產能分配，成為長江存儲的第一個DRAM生產據點。不過，業界認為，產能開出需一到二年時間，目前缺貨市況仍難紓解。

南亞科今以312元開盤，最高達314.5元，但受同業擴產利空消息襲擊，盤中由紅翻黑，並一度跌停至265元，振幅達16.84%；華邦電今以123.5元勁揚，但盤中也一度跌停至104.5元，振幅達超過16%。

