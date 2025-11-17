焦點股》南亞科:DDR4缺貨 恐至2027年
〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體缺貨與漲價潮持續，相關利多消息頻傳，帶動南亞科(2408)今盤中股價最高達172.5元，平歷史高價，截至11點40分，股價暫報168元，上漲9.5元、漲幅5.99%，成交量達14.85萬張，居台股成交量第5名。
三星、SK海力士與美光紛將產能挪往生產AI相關的DDR5和HBM，排擠到DDR4整體供應量減少，但消費性與安控領域產品仍持續仰賴DDR4，致使DDR4出現結構性缺口，短期難明顯增加產能，預期缺貨看到明年甚至後年，帶動現貨價持續調漲，合約價也跟進調漲，南亞科以生產DDR4為主，營運後市受市場看好。
AI需求旺導致記憶體短缺，客戶端掀起恐慌性搶購，近日傳出三星新一季度DRAM合約價格可能調漲40%至50%，將高於業界平均預期的30%；中國最大晶圓代工廠中芯國際執行長趙海軍在公司財報會議中也指出，由於記憶體缺貨，不確定因素使得客戶在明年第一季下單變得更加謹慎。
