焦點股》南亞：賣壓出籠 高檔震盪

〔記者張慧雯／台北報導〕塑化股南亞(1303)上週五宣布與日本特殊玻纖領導大廠日東紡(Nittobo)攜手，共同進行特殊玻纖布策略合作，帶動今日股價開盤後一度衝上63.9元、大漲逾8%，但賣壓隨即出籠，不少散戶傻眼大喊「車上逃跑的人太多」，截至9:17分為止，股價上漲1.7元、暫報60.7元、漲幅近3%，成交量超過7.1萬張。

南亞宣布，透過與日東紡合作，以強強聯手、產能互補方式，共同擴大供應能量，預計至2027年日東紡供應市場的特殊玻纖布中，將有20%由南亞協助製造；同時，日東紡將長期且穩定供應南亞「第二代低介電玻璃原紗(NER)」關鍵原料，有助於強化高階銅箔基板產品的核心競爭力，以及加速布局先進電子材料市場。

值得留意的是，外資上週五賣超南亞1.47萬張，僅投信、自營商買超逾7000張，主力賣超達9292張，賣超券商以摩根士丹利、港商野村、凱基台北為主；法人認為，南亞11月以來股價自41.5元漲到59元，股價大漲四成，獲利了結賣壓出籠，加上籌碼凌亂，股價恐需高檔震盪整理過後，放量才能續攻。

