焦點股》南亞：電子材料需求旺 爆量站上80元
〔記者張慧雯／台北報導〕受惠AI伺服器、高效能運算與高速網通需求強勁，塑膠股南亞(1303)日前宣布，電子材料事業部在2月春節期間不停機，再加上南電(8046)、南亞科(2408)股價大漲加持，帶動南亞今日股價開高走高，盤中一度爆量站上80元大關，截至10:41分為止，南亞股價上漲6.2元、暫報79.7元，成交量達7.6萬張。
今日南亞股價開高走高，散戶歡呼大喊「快衝漲停」，不過，南亞早盤來到80.3元後賣壓湧現，法人從線型分析，南亞股價目前突破短期均線，支撐點為75元，配合成交量放大，有機會挑戰前波高點83.5元。
觀察三大法人動態可發現，上週五外資買超2386張、投信買超1066張，主力則小幅賣超584張，不過，新加坡瑞銀、摩根大通、摩根士丹利仍買超千張以上；法人建議，南亞逢回可低接，但年前追高仍需小心。
台股開盤》台積電滿血復活 指數狂漲近900點
焦點股》0050：台股大漲近900點 散戶瘋買
焦點股》聯發科：AI ASIC業務優於預期 跳漲挑戰新高
斷交18年派官員秘訪台 外媒驚爆「這國」正疏離北京
