焦點股》南電：BT載板訂單大增 外資掃貨

〔記者卓怡君／台北報導〕記憶體價格一路飆漲，供不應求，記憶體採用的BT載板訂單大增，上游材料供應吃緊，使得IC載板廠自去年下半年針對BT載板逐季調整報價，IC載板廠南電(8046)今年營運有望轉佳，昨日外資進場大買3263張，推升南電股價站上月線，今日南電股價持續上攻，創下近一個月的波段新高。

截至11:17分左右，南電股價大漲5.89%，暫報269.5元，成交量逾2.26萬張，超越昨日全天1.66萬張的成交量。

法人分析，記憶體相關晶片採用的載板為BT載板，並且上游材料亦須使用T-glass，受惠於記憶體需求暴增，相關BT載板訂單大幅成長。BT載板供應商於去年下半年開始因料源吃緊與需求強勁，逐季調整報價。在客戶關係與議價能力上，南電具有優勢，漲價效益的反應速度亦較快。

