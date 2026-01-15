焦點股》可寧衛︰土方問題有解？引爆大逃殺

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於「土方之亂」，綠能環保業者可寧衛*(8422)股價連續拉出多根漲停後，在政府喊出將提供營建業者解方後，今日開盤第一筆倒出逾3.5萬張賣單，隨後摜壓至跌停46.75元，截至9:48分為止，成交量高達8.4萬張，還高掛逾10.6萬張跌停委賣單。

不少投資人看了傻眼大喊「今日是大逃殺」，頻問「倒那麼多，都是誰接走的」、「不要貿然進場」，也有人認為「這不是崩盤，是洗盤吃貨」，把短線不堅定籌碼全部嚇出來，更有人直指，可寧衛*開盤17分鐘成交量就高達7.5萬張，今日是瘋狂換手。若觀察三大法人動向，外資昨日賣超954張、投信賣超3920張、自營商買超1931張，主力賣超1615張，賣超券商以中信託永康為主。

法人表示，「土方清運新制」今年元旦上路，高雄是目前土方之亂問題最嚴重的地方，可寧衛*受惠最大，不過根據昨日最新公告，顯示去年12月每股稅後盈餘為0.09元，略低於市場預期，同時，由於連續亮燈恐進入處置股票之列，主力成本不到30元的情況下，獲利了結賣壓出籠。

