焦點股》台光電：明年訂單滿手 領軍飆天價
〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板廠台光電(2383)因高階AI伺服器與網通交換器等客戶需求強勁，呈現全產全銷的熱況，明年訂單滿手，公司加速在台灣、中國、馬來西亞、美國進行產能擴充，鎖定高階CCL(銅箔基板)做為主力，台光電繼昨日漲停後，今日早盤股價再攻高，最高來到1535元的掛牌歷史天價，但隨即出現獲利回吐賣壓，股價快速收斂。
截至10:10分左右，台光電股價小漲1.38%，暫報1470元，成交量逾4460張，上下震幅5.52%。
台光電連續3季賺逾一個股本，第三季獲利續創歷史新高，累積前三季每股稅後盈餘達31.23元，內外資法人紛紛調升台光電目標價，美系外資給予最高目標價上看1695元；台光電看好全產品線市場前景，AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。今年陸續完成中國黃石、馬來西亞檳城及中國中山等廠區擴充，總產能較2024年增加3成，2026年將於桃園、中國昆山與中山新建廠房，整體產能將再提升近3成。
