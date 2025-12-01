焦點股》台勝科：矽晶圓行情增溫 股價漲停

[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週四(27日)再度旋風式訪台，只停留短短逾20小時，卻成為台股盤面最強的興奮劑。就在他悄悄拜訪台北四平街、張忠謀、早餐店之同時，台股一週狂漲超過 1100 點，不僅吞噬上週黑K，甚至為 12 月「年底作帳行情」點起第一把火。 台股是否準備向三萬點挑戰？哪些族群會因「AI 教主來台」而直接受惠？哪些股票是內資 12 月必拉的作帳首選？以下是分析師林漢偉解析與整理重點內容： 黃仁勳閃電來台 台股年底狂飆？ 回顧近兩年資料，從 2023～2025 年，黃仁勳每一次來台，股市表現如下： 台股 5 天後、多數時間收漲。 10 天後、20 天後漲幅更明顯。 多次出現 5%～6% 的漲幅。 一個月往往帶來千點行情。 換算現在大盤約 27600 點：若再漲 6%→有機會上攻 29000～30000 點。 因此，黃仁勳這趟短短 20幾小時的閃電行，不只是行程話題；更是市場真正期待的 AI 供應鏈年底上攻訊號。 哪些族群會因「黃仁勳效應」被點火？ 在過去 3 次他的訪台後，盤面飆出一堆明星股： 2023 年：緯創飆 45%。 輝達尾牙：台積電、AI

新頭殼 ・ 53 分鐘前