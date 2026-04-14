焦點股》台化：外資掃貨逾5萬張 股價大漲

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〔記者張慧雯／台北報導〕受到外資昨日大手筆買超逾5.2萬張，塑膠股台化(1326)今日股價開高走高，截至9:09分為止，股價上漲3.95元、暫報53.9元、漲幅達7.91%，短短不到10分鐘爆出3.1萬張成交量。

台化認為，目前美以伊衝突持續，油價波動非常大，後勢變化難以預料，第二季以尋找料源為第一優先，設法維持機組穩定運行，若無替代料源者，則安排歲修，待上游供料提升後，可立即拉高機組開動率，擴大投入有獲利的市場。

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雖然台化擔心料源，不過多家國內券商看好台化後市，給予「買進」評等，目標價上看60元，再加上昨日三大法人同步轉買，外資買超5.2萬張、投信買超1797張、自營商買超2674張，合計近5.69萬張，主力也同步買超4.84萬張，買超券商以摩根士丹利、新加坡瑞銀、美商高盛為主。

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