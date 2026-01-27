焦點股》台塑︰空軍氣勢焰 激戰50元關卡

〔記者張慧雯／台北報導〕受到國際原油價格向上、塑化上游原料報價今年以來也跟漲，塑化股台塑(1301)昨日股價開盤不久就亮燈漲停，尾盤還高掛5.4萬張買單；不過，台塑今日股價開高走低，開盤跳上51.6元後賣壓出籠，截至9:54分為止，股價上漲0.4元、暫報49.2元，成交量近9萬張，已破昨日成交量，散戶大嘆「50元都站不住?」

昨日外資買超台塑1.2萬張，主力大手筆買超近3萬張，不少散戶一早開盤想「搭便車」，孰料，台塑股價開盤後拉高賣壓出籠，從最高51.6元直直落、跌破50元大關，散戶傻眼「開高大家跑光光」、「空軍來了」、「一日漲停、一日就GG」。

法人則分析，昨日台塑融資大增萬張，推測多數都是隔日沖的籌碼，且開盤後空單大增，週線壓力相當大，散戶選股時盡量不要追高，避免遭套牢在高點。

