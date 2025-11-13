焦點股》台康：乳癌藥授權國際大廠 股價跳空漲停

〔記者陳永吉／台北報導〕蛋白質藥廠台康生技(6589)昨日宣布，其自行開發治療HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A，授權國際生物相似藥大廠山德士(Sandoz)，台康除可獲得總額達1.52億美元(約新台幣47億元)的簽約及里程碑(Milestones)金外，並將依市場銷售表現再獲得銷售獎勵金；同時，在產品上市後，亦將享有一定比例的銷售分潤。

利多消息激勵台康股價今日跳空漲停，漲停價74.5元，截至9:10分，成交量420張、漲停委買張數達2.1萬張。

廣告 廣告

根據合約，是除了臺灣、中國、澳門、韓國、蒙古、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓與日本以外之全球專屬授權銷售合約。台康將負責產品開發、生產製造及藥品供應。

台康表示，EG1206A已完成臨床動力學臨床試驗，且上個月已取得美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟藥品管理局(EMA)可納入精簡開發範疇，臨床三期比較療效試驗將可豁免之正面回應。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台康生技乳癌生物相似藥授山多士 獲1.52億美元簽約及里程碑金

57萬存股族不妙！這檔金融遭投信出手爆砍逾5000張霸榜

力積電還沒漲夠！外資連3買掃逾10萬張 股價飆近20％

台股收盤》緯穎、世芯等高價股翻車 指數收漲162點2萬8得而復失

