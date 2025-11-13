焦點股》台燿：AWS下一代訂單倍增 外資喊470元

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板(CCL)廠台燿(6274)持續拓展AI ASIC市場，美系外資出具最新報告看好台燿在AWS Trainium 3平台的市佔率將從上一代Trainium 2大幅跳增，從5-10%提升至30–40%，並有機會切入更多CSP(雲端服務供應商)客戶的ASIC專案，未來有望持續擴大AI伺服器市場佔有率。

同時，台燿也打入輝達下一代Vera Rubin供應鏈，網通客戶也將於2026年加速出貨800G交換器，推動M8等級CCL需求成長，目前M7與M8高階材料已佔該公司第三季營收35%以上，隨著1.6T交換器所需M9等級CCL預計最快於2026年下半年開始出貨，台燿整體平均售價(ASP)與毛利率水準可望進一步提升，上修台燿目標價，從410元升至470元。

台燿昨日股價衝上歷史新高，今日股價量縮整理，截至9:50分左右，台燿股價下跌1.97%，暫報399元，成交量約8755張，較昨日全天的3.27萬張明顯量縮。

美系外資預估，台燿第四季營收將較上季成長約8%，成長動能主要來自雲端服務供應商交換器需求、ODM客戶AI主機板訂單增加，以及800G產品需求強勁。因AI伺服器相關客戶的穩健需求，推升泰國廠稼動率，從第三季約50%提升至第四季約85%，並帶動產品組合優化，第四季毛利率有望季增2.6個百分點至26.3%，營收與獲利表現皆有望同步提升。

台燿第三季稅後淨利10.03億元，季增53.82%、年增32.95%，每股稅後盈餘3.58元，累積前三季每股盈餘8.37元。

