焦點股》台玻：上沖下洗 震盪近1成

〔記者張慧雯／台北報導〕12月開盤第一天，玻璃股台玻(1802)股價就上演雲霄飛車，先是以紅盤開出，而後急殺到最低33.3元，隨後一路狂拉至平盤左右震盪，高低震盪近10%，截至9:51分為止，台玻股價下跌0.45元、暫報35.3元、跌幅1.26%，成交量12.7萬張。

受到PCB上游材料供不應求、報價上漲影響，台玻上週五股價大漲，週漲幅達1成，同時，台玻也通過「TD紗廠新建計畫」，預計斥資22.5億元擴充玻纖布產能，同時，訂單能見度已達2027年。

觀察上週五外資大買台玻2.5萬張、投信買超6890張、自營商買超2509張，合計三大法人買超高達3.46萬張，主力也同步進場買超3.6萬張，買超券商以摩根士丹利、富邦、新加坡瑞銀、美林證券為主；法人表示，目前台玻籌碼呈現多空交戰，且盤中當沖量相當大，也使得股價震盪加劇，投資人進場宜謹慎。

