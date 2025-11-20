焦點股》台玻：日東紡飆漲 亮燈漲停

〔記者張慧雯／台北報導〕全球玻纖布指標日東紡今日股價於日股再度狂飆，台股玻纖布族群早盤立刻跟進大漲，今日下午即將召開法說會的玻璃股台玻(1802)開盤不到5分鐘隨即衝上漲停34.25元，截至9:20分為止，成交量超過6.4萬張，漲停委買張數則超過2.3萬張。

日東紡近5日股價持續盤桓，今日早盤大漲、漲幅超過16%，帶動富喬(1815)、台玻股價衝上漲停，不過，台玻衝上漲停後維持5分鐘隨即打開，也讓不少散戶抖了一下，隨後再度湧入大單，台玻股價9:19分再度亮燈。

觀察昨日三大法人動態，外資賣超台玻7963張、自營商買超518張，合計賣超7445張，主力也同步賣超5845張，賣超券商以凱基台北、摩根大通為主；法人分析，台玻上檔套牢賣壓不輕，投資人介入仍需更小心。

