焦點股》台玻︰爆量衝上月線 散戶傻眼

〔記者張慧雯／台北報導〕台股開盤大漲逾400點，玻璃股台玻(1802)也爆量上衝站上月線35.4元之上、一度上漲逾7%，截至9:34分為止，股價上漲1.95元、暫報35.6元、漲幅逾5.5%，短短半個小時成交量超過4萬張。

台玻今日股價大漲逾5%，不少散戶傻眼表示「上週五才賣掉」、「上週五外資主力都賣超，今天怎麼會大漲?」、「每次以為要下跌時都會再漲、主力好兇」，不過，也有散戶認為台玻融券張數不少，先下車比較安心。

上週五外資賣超台玻近6000張，主力賣超達3200張，賣超券商以美商高盛、摩根士丹利、凱基台北為主。法人表示，目前台玻月線35.4元附近賣壓沉重，今日須站穩35.4元之上，否則有可能向下打底，同時，台玻當沖率過高，投資人要小心股價劇烈震盪。

