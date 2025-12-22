焦點股》台玻︰爆量衝上月線 散戶傻眼
〔記者張慧雯／台北報導〕台股開盤大漲逾400點，玻璃股台玻(1802)也爆量上衝站上月線35.4元之上、一度上漲逾7%，截至9:34分為止，股價上漲1.95元、暫報35.6元、漲幅逾5.5%，短短半個小時成交量超過4萬張。
台玻今日股價大漲逾5%，不少散戶傻眼表示「上週五才賣掉」、「上週五外資主力都賣超，今天怎麼會大漲?」、「每次以為要下跌時都會再漲、主力好兇」，不過，也有散戶認為台玻融券張數不少，先下車比較安心。
上週五外資賣超台玻近6000張，主力賣超達3200張，賣超券商以美商高盛、摩根士丹利、凱基台北為主。法人表示，目前台玻月線35.4元附近賣壓沉重，今日須站穩35.4元之上，否則有可能向下打底，同時，台玻當沖率過高，投資人要小心股價劇烈震盪。
更多自由時報報導
台股開盤》台積電全力衝刺 指數漲逾400點重返2萬8
不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了
Costco 7款熱銷商品明年不再上架 短期內沒戲了
台韓從並列2大經濟奇蹟 到GDP增幅差距擴大 韓學者解釋原因
其他人也在看
AI訂單不斷...目標價上看330元！國家隊週砸23億寵電子五哥「這檔」 瘋搶華邦電3.1萬張入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 10
納智捷案兩樣情？裕隆盤中閃綠燈 鴻華先進強漲5%
鴻華先進-創（2258）與裕隆（2201）上周五宣布將進行品牌納智捷的股權轉移，金額為7.876億元，將在公平會審議通過後進行交割，事件終於塵埃落定。不過傳言成事實後，先前因相關題材飆漲的裕隆股價反倒利多出盡出現拉回，盤中一度閃出綠燈，鴻華先進則呈現兩樣情，上漲5.3%。Yahoo奇摩股市 ・ 44 分鐘前 ・ 1
目標價400元不遠了？自營商爆搶鴻海1.3萬張...台積電吸金99.3億 連4週入手「這低軌衛星概念股」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）週買超238.28億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
熱門股／Starlink換機潮 台股5檔評價重估
隨著第一批 Starlink 低軌衛星逐步進入汰換週期，市場預期 2026 年將成為低軌衛星（LEO）供應鏈的重要轉折點。法人指出，LEO 產業正同步出現三大關鍵結構性趨勢，包括雷射通訊（ISL）成為主流技術、衛星進入集中更換潮，以及 SpaceX 上市預期所帶動的產業評價重估效應，相關台股衛星族群營運動能可望明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
網通、伺服器需求超燙！「封測概念股」爆1.4萬張衝漲停 前11月EPS近10元寫歷史新高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導近年AI熱度不斷攀升，全球科技巨頭紛紛投入資料中心的設置，並帶動諸多相關供應鏈成長，如檢測設備廠德律（3030）就明顯受...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 6
熱門股／記憶體超級循環 台廠5強必收
美光 2026 會計年度首季財報展現強勁增長，營收與獲利均大幅超越市場預期，主因在於 AI 伺服器與資料中心對高頻寬記憶體（HBM）的實質需求爆發。目前 2026 年的 HBM 產能已全數售罄，且美光預估 2028 年 HBM 市場規模將提前達到千億美元，顯示 AI 記憶體已從題材轉向實質獲利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
2026經濟關鍵周來臨 聚焦供應鏈重組與AI商機 美國密集公布經濟數據 企業法說會密集登場｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦2026經濟關鍵周來臨，聚焦供應鏈重組與AI商機；美國密集公布經濟數據，台股投資人緊盯Fed政策風向；以及企業法說會密集登場，投資人搶先掌握營運動向。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 2
金融股漲不停！國泰金市值衝台股第六、台新新光金連4漲近11% 引網論戰：重返榮耀vs.最後一棒
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導近期金融股漲勢猛烈，不只中信金（2891）市值一度超越元大台灣50（0050）擠上上市公司市值前十名，國泰金（2882）市值也來...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
大立光祭史上最大規模庫藏股「股價放光明」開盤跳空漲停
睽違四年，光學鏡頭龍頭大立光（3008）上周五宣告執行史上第二次庫藏股，擬買回2,670張庫藏股救市，且庫藏股買回張數遠超前次的1,342張，幾近倍增，寫史上最大規模，祭銀彈攻勢的大立光能否為股價扳回一城？大立光今日給答案，今日強勢以漲停板價2,265元開出，雖未能鎖住，但早盤仍得以保有逾6％的漲幅。中時財經即時 ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
最後7個交易日 台股迎封關前創高之役
台股19日站回月線，期現貨正價差高達197.65點，創近兩個月來新高，晚間台指期夜盤隨美股19日走揚展開強勁反彈，終場再漲223點，率先站回28,000點大關。法人表示，距2025年封關日僅剩7個交易日，本周起將迎來聖誕行情與年底作帳衝刺期，看好台股年底前有望再挑戰前高，農曆年前將挑戰30,000點大關。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 1
布局矽光子等熱門題材！三大法人連18天掃貨「這檔」 力積電獲美光財報點火...外資、投信、自營商齊瘋搶
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（19）日開盤上漲217.21點開至27,685.74點，最高一度高漲401.25點至27,869.78點，終場收在27,696.35點，上漲...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
受AI缺料推動 PCB強者5檔
台股持續高檔震盪，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，時序進入年底，預期隨著外資交投逐漸轉趨清淡，受到內資法人關注的題材股有所表現，且大盤持續維持於季線之上，反應市場情緒不悲觀，搭配國內外利多因子如美股科技指標股續揚、美國11月CPI數據低於預期提振市場情緒、晶圓龍頭大廠亞利桑那二廠計畫生產3奈米、聖誕行情啟動等，年底前指數仍有表現空間。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
台股周線翻黑 法人續看好這些產業類股
[NOWnews今日新聞]在美國CPI數據低於預期激勵下，台股周五（12/19）暫時擺脫前幾個交易日的疲軟格局，加上權值股撐盤與AI族群帶動，展現反彈走勢，終場上漲227.82點、收在27696.35...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
訂單滿到明年Q2！「這檔」5日均量破6千張登週量價雙增王 搭上先進製程、封裝順風車
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%。AMC微污染防治及RFID廠務系統方案供應商華景...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
記憶體暴漲 平價PC恐絕跡
隨著記憶體供應短缺持續惡化，加上微軟Windows 10即將終止支援所引發的換機潮，以及AI PC需求推動，多重因素交會形成「完美風暴」。市調機構IDC警告，明年下半年PC產業恐全面面臨成本上升與價格大幅調漲，平價PC可能逐漸走入歷史。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
11月營收年增206%！這「廠務工程廠」在手訂單有望衝百億 股價週漲26.03%飆新高
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著半導體業者加速擴產，大舉進行資本支出，讓市場目光重新聚焦廠務工程族群，巨漢（6903）近月營收爆發力強，11月營收雙...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
內資扛盤 投信認養股拚出頭
外資放大假，改由內資扛霸子，雖然少了外資買盤照拂，但在內資力挺下，台股季線同樣守得「穩當當」，選出13檔由台新新光金（2887）領軍的投信根紅苗正股，有機會在少了外資掣肘下，拉出新一波行情。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
訂單能見度達3個月！這「衛星通訊廠」產品進軍美國營運商 現股當沖噴4萬張奪當沖王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（19日）終場收在27,696.35點，上漲227.82點、漲幅0.83%，衛星通訊廠兆赫（2485）近幾年積極轉型，開始...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
上月熱銷基金十強 0050、0052分居冠亞軍 市值、科技 ETF 買氣爆棚
台股高檔震盪，愈來愈多投資人逢高出脫，逢低加碼。資金流向顯示，國人11月最愛台股市值型及科技ETF，主動式ETF持續受青...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
升息太香！國家隊建倉00918一整週 進貨主動式4檔...「這新兵」2天獲掃3.6萬張超狂
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市ETF買...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1